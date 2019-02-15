В Бурятии потратят 350 миллионов рублей на пожарную охрану лесов

Улан-Удэ, , 14:03 — REGNUM На профилактику и тушение лесных пожаров в 2019 году правительство республики запланировало потратить 350 миллионов рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ). По сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось на 30 миллионов.

«Основная часть финансирования будет направлена на профилактику. Это обустройство минерализованных полос, профилактические выжигания и другие мероприятия», — отметил руководитель агентства Александр Мартынов.

В частности, в 156 сёлах Бурятии, подверженных угрозе лесного пожара, будет проведена так называемая опашка и очистка от горючего материала.

По его словам, проведена инвентаризация радиостанций, а лесопожарные бригады будут дополнительно укомплектованы радиотехникой для обеспечения связи между подразделениям. Кроме того, в 2019 году будет также продолжена работа по использованию видеомониторинга для обнаружения лесных пожаров с использованием 10 видеокамер в Заиграевском, Прибайкальском, Кабанском, Тарбагатайском, Иволгинском, Баргузинском районах. Площадь охвата составит более полумиллиона гектаров.

Лесные пожары, несмотря на все старания пожарных и егерей, являются практически ежегодной проблемой в Бурятии. В прошлом году, как уже сообщало ИА REGNUM, возгорания происходили даже в пригородных лесах Улан-Удэ. Всего в республике в 2018 году было отмечено более трёх сотен пожаров на площади в десятки тысяч га. Причиной пожара чаще всего является человек.

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