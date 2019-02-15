«КуйбышевАзот» запустит в Тольятти производство серной кислоты

Тольятти, Самарская область, , 14:03 — REGNUM «ВЭБ.РФ» и «Газпромбанк» предоставят «КуйбышевАзоту» синдицированный кредит для строительства в Тольятти установки по производству серной кислоты и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тысяч тонн в год, сообщает 15 февраля пресс-служба предприятия.

Общий объём инвестиций в проект составит 6,3 млрд рублей, при этом на долю «ВЭБ.РФ» придётся 3,8 млрд рублей. Церемония подписания кредитного соглашения состоялась в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Проект по строительству серной кислоты и улучшенного олеума направлен на сырьевое обеспечение, наращивание действующих мощностей и повышение конкурентоспособности и экспортного потенциала единственной в России технологической цепочки от капролактама и полиамида до нитей и тканей, созданной ПАО «КуйбышевАзот», — сообщил гендиректор предприятия Александр Герасименко.

«КуйбышевАзот» — одно из ведущих предприятий химической промышленности, лидер в производстве капролактама и полиамида в России, входит в десятку крупнейших азотных предприятий страны.

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