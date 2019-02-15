Мурманский рыбный порт отчитался о рекордно плохом грузообороте

Мурманск, , 13:59 — REGNUM Первый месяц 2019 года оказался рекордно плохим по объемам доставки рыбы в Мурманский морской рыбный порт.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе порта, в январе грузооборот рыбопродукции здесь составил всего 5,5 тысячи тонн, это почти на 48% ниже уровня прошлогоднего января. Причем львиная доля — отгрузка морепродуктов с холодильников на уходящие за рубеж транспорта, то есть на экспорт. А непосредственно морской грузооборот еле достиг отметки в полторы тысячи тонн. Это, по сути, объемы одного дня работы порта при нормальной загруженности.

«К такому результату привело несколько факторов, — заявил главный диспетчер Мурманского морского рыбного порта Виталий Клименков. — Во-первых, многие траулеры не ушли в море из-за отсутствия на борту спутниковой системы «Гонец». Во-вторых, неудачной оказалась промысловая обстановка в Баренцевом море, в первую очередь, из-за зимних штормов. В-третьих, некоторые затянули с оформлением разрешения на промысел или выход в море. В-четвертых, многие рыбопромысловики предпочитают теперь выгружаться на западном берегу залива, а потом уже доставлять рыбу фурами на холодильники порта».

Причина такой странной логистики — в продолжающейся неразберихе с причалами. Напомним, год назад Росимущество расторгло договор доверительного управления причалами с порта и передало их ФГУП «Нацрыбресурс». Это предприятие, проигнорировав права рыбного порта, в свою очередь, сдало в ноябре причалы двум мурманским компаниям. Арендаторы подняли тариф на постановку судов, что отпугнуло многих рыбопромышленников.

Играет свою роль и сохраняющаяся ориентированность заполярных рыбаков на внешний рынок. Так, в 2018 году экспорт с холодильников порта составил 48 220 тонн рыбы, еще 61 600 тонн пришлись на долю транзитного экспорта, то есть, судно заходило в Мурманск только ради таможенного оформления, без выгрузки. Статистика января только подтверждает эту тенденцию. Ведь за месяц рыбаки Северного бассейна добыли 25,2 тысячи тонн рыбы. Это на 18% меньше показателей на отчетную дату 2018 года, но куда больше доставленного в Мурманск (даже с учётом всех пунктов выгрузки в Кольском заливе).

«Похоже, постановление правительства РФ №974, которое обязывает рыбаков с 1 января доставлять всю рыбу, пойманную в Баренцевом море (даже за пределами нашей экономической зоны), в российские порты, просто не работает…», — отметили в пресс-службе порта.

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