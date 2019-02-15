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ВСМ Челябинск – Екатеринбург включена в новую стратегию развития России

Экономика

Стратегия пространственного развития страны утверждена на период до 2025 года

Челябинск, 15 февраля 2019, 13:58 — REGNUM  Проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург включён в Стратегию пространственного развития России на период до 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

Согласно документу, в границах нынешнего Уральского федерального округа создаётся Уральско-Сибирский макрорегион. При этом Челябинск и Екатеринбург названы крупными перспективными центрами экономического роста страны.

Также в стратегии прописаны меры по ликвидации инфраструктурных ограничений. Среди них значится и создание высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. Также в проекте указана и ВСМ Москва — Казань.

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров отмечает, что включение проекта уральской скоростной магистрали в стратегию показывает заинтересованность государства в развитии Екатеринбургской и Челябинской агломераций. То, что проект включён в стратегию, он назвал успехом руководства обоих регионов.

Как ранее сообщало рЕ, ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом составит по протяжённости 218 километров. Поезда смогут ехать со скоростью 300 километров в час и преодолевать это расстояние за 1 час 10 минут.

Ранее проект был включён в Транспортную стратегию России до 2030 года.

ВСМ Челябинск Екатеринбург является частью тнранспортного коридора от Москвы до Пекина. В перспективе его планируется продлить до Берлина.

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Высокоскоростные железнодорожные магистрали
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