Челябинск, , 13:58 — REGNUM Проект высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург включён в Стратегию пространственного развития России на период до 2025 года. Документ опубликован на официальном сайте правительства страны.

Согласно документу, в границах нынешнего Уральского федерального округа создаётся Уральско-Сибирский макрорегион. При этом Челябинск и Екатеринбург названы крупными перспективными центрами экономического роста страны.

Также в стратегии прописаны меры по ликвидации инфраструктурных ограничений. Среди них значится и создание высокоскоростной магистрали Екатеринбург — Челябинск. Также в проекте указана и ВСМ Москва — Казань.

Вице-губернатор Челябинской области Руслан Гаттаров отмечает, что включение проекта уральской скоростной магистрали в стратегию показывает заинтересованность государства в развитии Екатеринбургской и Челябинской агломераций. То, что проект включён в стратегию, он назвал успехом руководства обоих регионов.

Как ранее сообщало рЕ, ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом составит по протяжённости 218 километров. Поезда смогут ехать со скоростью 300 километров в час и преодолевать это расстояние за 1 час 10 минут.

Ранее проект был включён в Транспортную стратегию России до 2030 года.

ВСМ Челябинск Екатеринбург является частью тнранспортного коридора от Москвы до Пекина. В перспективе его планируется продлить до Берлина.