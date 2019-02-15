Южнокорейская аэрокосмическая корпорация в 2018 году добилась прибыли

Сеул, , 15:06 — REGNUM Единственный южнокорейский производитель авиакосмической продукции Korea Aerospace Industries смог оправиться от убытков и выйти на прибыль. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В прошлом году компания заработала 43 миллиона долларов против убытка в 208 миллионов в 2017 году. Главной причиной успешных финансовых результатов стал рост продаж. Так, их общий объём вырос на 34,6% до 2,5 миллиардов долларов. Кроме того, удалось оптимизировать процессы и сократить издержки, подчеркнули в Korea Aerospace Industries.

Южнокорейская компания была основана в 1999 году и с тех пор является одним из основных поставщиков деталей и агрегатов для крупнейших мировых авиапроизводителей: Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier. В 2018 году продажи запчастей и деталей составили треть от всего объёма. Кроме того, Korea Aerospace Industries в настоящий момент участвует в разработке первой южнокорейской ракеты-носителя, и в перспективе её финансовые показатели продолжат свой рост, убеждены представители компании.