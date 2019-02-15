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LG Uplus приобретает крупнейшего южнокорейского оператора кабельного ТВ

Экономика

Сумма сделки превысит 700 млн долларов

Сеул, 15 февраля 2019, 18:08 — REGNUM  Один из лидирующих сотовых операторов Южной Кореи LG Uplus продолжает расширять свой бизнес: 14 февраля компания объявила о намерениях приобрести крупнейшего провайдера кабельного телевидения CJ Hello. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

LG Uplus получит 50% плюс одну акцию за 711 миллионов долларов. Пакет будет выкуплен у CJ E&M, входящего в состав развлекательного конгломерата CJ. Целью приобретения является расширение присутствия LG Uplus в СМИ и на телевидении и производство нового видеоконтента. Планируется освоить перспективные направления: 5G сеть, технологии виртуальной и дополненной реальности. Таким образом, компания рассчитывает получить мультипликационный эффект и привлечь новых клиентов.

После приобретения CJ Hello, LG Uplus станет вторым по величине провайдером платного телевидения с долей рынка в 24,4% — сейчас LG Uplus занимает лишь четвёртое место. На данный момент CJ Hello обслуживает 4,2 миллиона абонентов.

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Зарубежная хроника
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