Samsung, Huawei/Honor и Xiaomi вытесняют с российского рынка мелких игроков

Массачусетс, США, , 13:38 — REGNUM Из-за поглащения рынка смартфонов крупными брендами, мелкие игроки испытывают большие трудности. Об этом 14 февраля сообщает IDC (International Data Corporation) — международная исследовательская и консалтинговая компания на своем сайте

На сайте опубликованы рейтинг компаний лидирующих по поставкам смартфонов на российский рынок. Первое место занимает марка Samsung — 26% от общей доли рынка. Второе место заняли Huawei вместе со своим брендом Honor их доля — 21%. Третье место за Apple — 16%, а Xiaomi с 14% на четвертом месте.

Специалисты IDC подсчитали, что в прошлом году в Россию было поставлено более 30 млн смартфонов на 7,56 млрд долларов.

При этом по словам аналитиков из IDC мелкие игроки на российском рынке испытывают большие трудности.

«Россия известна как рынок с большим количеством брендов в мобильной индустрии, но мелкие игроки испытывают большие трудности, и некоторые известные бренды находятся под угрозой выхода с рынка», — сообщил директор по программам исследования рынка мобильных телефонов в IDC EMEA Саймон Бейкер.

Так по информации издания в 2018 году совокупная доля небольших производителей Android-смартфонов, включая Irbis, Motorola, Philips, LG, сократилась с 24% до 9%. Такое сокращение произошло из-за консолидации рынка смартфонов крупными брендами, такими как Xiaomi, Huawei и Honor.

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