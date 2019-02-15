Москва, , 13:27 — REGNUM Деление России на макрорегионы позволит усилить экономические связи в рамках этих территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Деление страны на 12 макрорегионов в соответствии со Стратегией пространственного развития должно прежде всего привести к усилению инфраструктурной, коммуникационной и финансовой связности самих этих территорий», — заявил Орлов.

По его мнению, формирование макрорегионов может придать дополнительную динамику экономическому развитию регионов.

«Полагаю, могут возникнуть новые центры развития — и универсальные, и отраслевые («столицы кластеров»)», — указал политолог.

15 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года, согласно которой пространство страны делится на 12 макрорегионов. В их числе — Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный макрорегионы.