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Макрорегионы приведут к появлению новых центров развития в регионах — Орлов

Экономика

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года

Москва, 15 февраля 2019, 13:27 — REGNUM  Деление России на макрорегионы позволит усилить экономические связи в рамках этих территорий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

«Деление страны на 12 макрорегионов в соответствии со Стратегией пространственного развития должно прежде всего привести к усилению инфраструктурной, коммуникационной и финансовой связности самих этих территорий», — заявил Орлов.

По его мнению, формирование макрорегионов может придать дополнительную динамику экономическому развитию регионов.

«Полагаю, могут возникнуть новые центры развития — и универсальные, и отраслевые («столицы кластеров»)», — указал политолог.

15 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года, согласно которой пространство страны делится на 12 макрорегионов. В их числе — Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный макрорегионы.

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