Медведев предложил изменить систему предоставления субсидий для регионов

Сочи, Краснодарский край, , 13:21 — REGNUM Инвесторам, которые участвуют в региональных проектах в России, необходимо предоставить возможность планировать на более длительную перспективу. Для этого целесообразно изменить систему предоставления субсидий из федерального бюджета для регионов. Такое мнение в ходе совещания с главами регионов России в рамках Сочинского инвестиционного форума высказал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

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«Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности», — уточнил премьер-министр.

Для этого, по его словам, нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Речь идёт о более длительном периоде чем один год (срок, на который выдаются субсидии из федерального бюджета).

«Давайте обсудим возможность перенастройки системы предоставления бюджетных средств», — обратился с предложением к руководителям регионов РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр также обратил внимание на необходимость при выделении субсидий учитывать специфику и реальные потребности региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году правительство РФ внесло изменения в Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам России. В частности, предусматривалась возможность установления уровня софинансирования из федерального бюджета с превышением предельного уровня, определённого в соответствии с пунктом 13 правил, но не более 99%.