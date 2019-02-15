Нефтепромысел в Чечне начнут после инвентаризации на «Чеченнефтехимпроме»

Грозный, , 13:21 — REGNUM В Чечне идет подготовка к развитию нефтяного промысла. В настоящее время проводится инвентаризация активов компании «Чеченнефтехимпром», после чего к проектам в сфере нефтепромысла будут привлекаться инвесторы. Об этом на полях инвестиционного форума «Сочи — 2019» сообщил председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

По его словам, инвентаризация переданной компании проводится для оценки состояния имущества в плане качества и количества. Она находится уже в завершающей стадии.

«Параллельно ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, с тем, чтобы найти точки соприкосновения для дальнейшего развития нефтяного промысла в регионе», — цитирует Хучиева ТАСС.

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Как сообщало ИА REGNUM, ОАО «Чеченнефтехимпром», ранее находившееся в федеральной собственности, было передано Чечне в сентябре 2018 года. Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что это решение президента РФ даст новый толчок для ускорения развития экономики региона, создания новых производств и рабочих мест.

По словам чеченского лидера, активы нефтезавода использовались недостаточно эффективно: от бывшего большого производства почти ничего не осталось: ни заводов, ни комбинатов, ни нефтепромыслов, ни сотен километров нефтепроводов.