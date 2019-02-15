Пятница, 15 Февраля 2019 года
17:07:32 МСК

ОАЭ построит в Индии первую в стране систему холодоснабжения города

Экономика

Мощность системы холодоснабжения строящегося Амаравати, штат Андхра-Прадеш, составит 20 000 тонн охлаждения

Нью-Дели, 15 февраля 2019, 17:04 — REGNUM  Национальная компания центрального холодоснабжения Объединенных Арабских Эмиратов «Табрид» создаст первую в Индии городскую систему охлаждения. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Первая система центрального холодоснабжения в истории Индии будет создана в строящемся городе Амаравати, будущей столице штата Андхра-Прадеш. Мощность данной системы составит 20 000 тонн охлаждения. Официальные представители правительства Андхра-Прадеш подчеркнули, что данный проект позволит создать дополнительные рабочие места, построить инфраструктуру мирового уровня, озеленить новый город и повысить эффективность распределения энергоресурсов.

Отметим, что центральное холодоснабжение в Амаравати станет первым проектом «Табрида» за пределами региона Персидского залива. Руководство компании рассчитывает, что международное сотрудничество с Индией позволит «Табриду» успешно выйти на один из быстрорастущих мировых рынков услуг.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить