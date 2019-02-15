ОАЭ построит в Индии первую в стране систему холодоснабжения города

Нью-Дели, , 17:04 — REGNUM Национальная компания центрального холодоснабжения Объединенных Арабских Эмиратов «Табрид» создаст первую в Индии городскую систему охлаждения. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Первая система центрального холодоснабжения в истории Индии будет создана в строящемся городе Амаравати, будущей столице штата Андхра-Прадеш. Мощность данной системы составит 20 000 тонн охлаждения. Официальные представители правительства Андхра-Прадеш подчеркнули, что данный проект позволит создать дополнительные рабочие места, построить инфраструктуру мирового уровня, озеленить новый город и повысить эффективность распределения энергоресурсов.

Отметим, что центральное холодоснабжение в Амаравати станет первым проектом «Табрида» за пределами региона Персидского залива. Руководство компании рассчитывает, что международное сотрудничество с Индией позволит «Табриду» успешно выйти на один из быстрорастущих мировых рынков услуг.