Макрорегионы Медведева — квартеты из басни Крылова?

Москва, , 14:00 — REGNUM Правительство хочет повысить управляемость регионов и для этого делит их на 12 территориальных единиц. Однако сам по себе этот шаг не принесет никакого экономического эффекта, сообщил корреспонденту ИА REGNUM экономист Евгений Надоршин.

«Какая разница, как правительство разделит регионы России, если никто не будет действовать сообразно этому разделению. Только реализация экономической политики, ради которой затевается это разделение, может дать результат. В нынешних, уже анонсированных мерах, вроде национальных проектов, в подходах, в программах и высказываниях властей я не вижу того, что могло бы значимо ускорить экономический рост или привести к снижению экономического неравенства. Я не вижу, что эта перегруппировка может изменить», — отметил Надоршин.

Приняв решение о новом делении субъектов на 12 макрорегионов, правительство, скорее всего, рассчитывает повысить их управляемость. Видимо федеральные округа оказались слишком большими территориальными единицами, поэтому их решили перегруппировать, считает экономист.

«Предвижу новую проблему: у вертикали власти не будет возможности обрабатывать оперативно запросы от представителей макрорегионов, чтобы адекватно реагировать на их экономические потребности», — отметил он.

Экономист не верит, что одна только перегруппировка поможет экономике или росту уровня жизни населения. Для этих целей необходимо корректировать экономическую политику, тогда эффект будет и с разделением на макрорегионы, и без такового.

«Есть хорошая басня про квартет, в конце которой сказано: «А вы друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Если экономическая политика, политика развития, снижения экономического неравенства реализуется плохо с нынешним дроблением регионов, то само по себе разделение регионов немного по-другому ничего принципиально не изменит. Здесь в другом месте менять надо подход. Не в «квартете», а в «консерватории» менять что-то надо», — подытожил экономист.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство утвердило Стратегию пространственного развития страны до 2025 года. В рамках нее страну разделили на 12 макрорегионов. Таким образом власти намерены сократить межрегиональные различия в уровне и качестве жизни людей, ускорить темпы экономического роста и обеспечить национальную безопасность.

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