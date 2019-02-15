Назарбаев встретился с победителями международных соревнований

Павлодар, Казахстан, , 13:15 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с победителями и призерами международных соревнований, сообщили 15 февраля в пресс-службе главы государства.

В мероприятии приняли участие заслуженный мастер спорта по фристайл-могулу Юлия Галышева, боксер-профессионал Али Ахмедов, мастер спорта международного класса (МСМК) по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева и МСМК по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко.

Глава государства поставил спортсменов в пример всем молодым людям республики:

«Глядя на вас, молодежь приобщается к спорту и здоровому образу жизни. Ваши достижения способствуют укреплению престижа государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной встрече с победителями республиканского проекта «100 новых лиц», в рамках которого участники конкурса поделились с главой государства историей своего успеха.

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