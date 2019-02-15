Пятница, 15 Февраля 2019 года
13:24:45 МСК

Назарбаев встретился с победителями международных соревнований

Экономика

Глава государства поставил спортсменов в пример всем молодым людям республики

Назарбаев встретился с победителями международных соревнований
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нурсултан Назарбаев

Павлодар, Казахстан, 15 февраля 2019, 13:15 — REGNUM  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с победителями и призерами международных соревнований, сообщили 15 февраля в пресс-службе главы государства.

В мероприятии приняли участие заслуженный мастер спорта по фристайл-могулу Юлия Галышева, боксер-профессионал Али Ахмедов, мастер спорта международного класса (МСМК) по фигурному катанию Элизабет Турсынбаева и МСМК по прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко.

Глава государства поставил спортсменов в пример всем молодым людям республики:

«Глядя на вас, молодежь приобщается к спорту и здоровому образу жизни. Ваши достижения способствуют укреплению престижа государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля Нурсултан Назарбаев принял участие в торжественной встрече с победителями республиканского проекта «100 новых лиц», в рамках которого участники конкурса поделились с главой государства историей своего успеха.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев: «Успех достигается регулярностью»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить