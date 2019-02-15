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Китай и Россия углубляют торгово-экономическое сотрудничество

Экономика

Объем торговли между двумя странами увеличится в два раза

Пекин, 15 февраля 2019, 23:49 — REGNUM  Согласно статистике Главного таможенного управления Китая, с точки зрения масштабов и структуры торговли, объем двусторонней торговли между Китаем и Россией в 2018 году увеличился на 27,1%, а по темпам роста торговли занял первое место среди всех основных торговых партнеров Китая. В 2018 году объем двусторонней торговли между Китаем и Россией достиг 107,06 млрд долларов, установив новый рекорд. Об этом сообщает китайское новостное издание Chinese Social Sciences.

Экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами расширилось от простых торговых отношений к совместным исследованиям и разработкам и совместному производству, уровень сотрудничества развился от приграничной торговли до крупных стратегических проектов.

Кроме того, Китай и Россия также активно продвигают сотрудничество в новых областях, таких как развитие Дальнего Востока России, развитие Арктики, цифровая экономика и трансграничная электронная коммерция, и стремятся создать новые точки роста для двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Следующим шагом в китайско-российском торгово-экономическом сотрудничестве будет увеличение объема торговли до 200 миллиардов долларов.

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Зарубежная хроника
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