В Южной Корее стоимость жилплощади увеличилась на 2,73%

Сеул, , 13:05 — REGNUM Квартиры площадью 3,3 квадратных метра в столице Южной Кореи оцениваются в 25,08 млн вон (~$22,937), об этом сообщает NEWSIS.

Как сообщили представители корпорации Korea Housing & Urban Guarantee Corporation, на конец января 2019 года стоимость квартиры площадью 3,3 кв. метра в городе Сеуле составила 25,08 млн вон (~$22,937), что на 14,75% больше, чем в январе 2018 года.

По сравнению с предыдущем месяцем, стоимость одного кв. метра увеличилась на 2,73%.

Средняя стоимость квартиры площадью 3,3 кв. метра в пригороде Сеула равна 16,89 млн вон (~$15,016), что на 2,11% больше, чем в декабре 2018 года. В Инчхоне стоимость такой квартиры увеличилась на 0,97% до 11,82 млн вон (~$10,508).

Согласно представителям корпорации, в январе месяце в стране было куплено 8108 квартир, что на 26% меньше, чем годом ранее.