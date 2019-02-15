Налоговая политика правительства РФ бьёт по самым бедным – экономист

Москва, , 13:06 — REGNUM Официальная статистика не отражает темпов роста реальной инфляции в РФ, полагает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя результаты исследования, показавшего, что личная инфляция граждан РФ в январе 2019 года превысила официальный темп роста цен.

«Всегда существует значительное различие между фактической и формальной инфляцией, которую рассчитывает Росстат по широкому набору товаров, включая туда как потребительские товары (которые покупают все граждане), так и совершенно непопулярные товары и услуги (например, заграничные поездки), — объяснил Комолов. — На этой основе формируется универсальная потребительская корзина, которая в конечном счёте не отражает реальную потребительскую активность среднестатистического гражданина РФ. Последний, по оценкам того же Росстата, в 60% случаев тратит весь свой доход на еду, одежду, крышу над головой, услуги ЖКХ и не может себе позволить на постоянной основе покупать даже бытовую технику».

Кроме того, Комолов призвал учитывать такой экономический закон, согласно которому потребители с низкой эластичностью спроса несут на себе основную часть налогового бремени из-за того, что не могут отказаться от потребления базовых товаров и их выбор очень ограничен.

«Отсюда вся политика по повышению налогов в РФ — это удар именно по самым бедным слоям населения. А таких у нас, как выяснилось, 60%», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщает официальный сайт исследовательского холдинга «Ромир», данная организация разработала методику расчёта статистического индекса — дефлятора, отражающего реальные изменения общего уровня цен на товары и услуги за определённый период.

«В последние годы дефлятор в январе традиционно показывает резкий рост, что объясняется «новыми правилами игры», вступающими в силу с нового года. То это новые продуктовые санкции, то рост курсов валют, — убеждены эксперты «Ромира». — Теперь вот на розничные цены повлияло повышение НДС до 20%. И дефлятор, как индикатор личной инфляции россиян, более точно и чутко реагирует на все эти изменения, так как для его расчётов используются данные о реально совершенных покупках. Таким образом, по итогам января, дефлятор получил значение в 1,7%, что выше официальной инфляции, рассчитанной Росстатом в размере 1%».