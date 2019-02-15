Факторов для снижения цен на бензин в России нет — мнение

Москва, , 12:56 — REGNUM Вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко согласен с мнением вице-премьера Дмитрия Козака, заявившего об отсутствии рыночных механизмов для снижения цен на бензин в России. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова чиновника о том, наблюдаемое в регионах некоторое снижение стоимости моторного топлива — явление временное, он пояснил:

«Я прочитал внимательно комментарий вице-премьера Дмитрия Козака, и у меня в принципе такое же мнение: факторов для снижения цен на бензин в ближайшей перспективе нет. Основная составляющая цены на нефтепродукты — это налоги (порядка 70%). Так что, безусловно, нефтяники зарабатывают деньги, но их не так много в сравнении с тем, что они зарабатывают на экспорте. А движение нефти вниз или вверх — это лишь критерий того, сколько топлива останется на внутреннем российском рынке. Соответственно, чем выше будет стоимость нефти, тем больше топлива будет уезжать на экспорт.

И это будет только толкать цену бензина вверх. Если цена на международном рынке будет сбалансирована — условно 60 долларов за баррель — то цены на внутреннем рынке, как правительство и планирует, вырастут в пределах инфляции — 4−5%.

А что касается снижения цен, которое наблюдается сейчас в некоторых регионах России, Козак правильно сказал — это временное явление и это всё отыграется в ближайшей перспективе, когда начнётся высокий спрос и посевная. Поэтому нам не нужно ждать ни падения, ни каких-то взрывов, думаю, что ситуация по цене бензина будет достаточно стабильная, и будет немного варьироваться в рамках инфляции, которую на сегодняшний день заявили и президент России и правительство».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2018 году значительный рост цен на моторное топливо в России произошел на фоне ослабления рубля, роста цены нефти на мировом рынке. В таких условиях нефтяникам стало выгоднее экспортировать нефтепродукты, нежели заполнять ими внутренний рынок. Когда цена литра бензина вплотную приблизилась к отметке в 50 рублей за литр, российское правительство перешло на «ручное» управление, «заморозив» розничные цены в обмен на снижение топливных акцизов.

Позднее были «заморожены» и оптовые цены, а также заключено соглашение, по которому вертикально интегрированные нефтяные компании должны были увеличить объём продаж топлива через биржу. Но все соглашения заканчиваются 1 марта 2019 года. А, по данным, которые приводит РИА Новости, вице-премьер Дмитрий Козак не исключил, что цены на топливо больше не будут регулироваться заключением новых соглашений с нефтяными компаниями.