Преференции для печатных СМИ могут обсудить в Госдуме весной

Москва, , 12:26 — REGNUM Парламентские слушания по вопросу льгот для печатных СМИ могут пройти в Госдуме весной. Об этом заявил глава комитета Госдум по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

«Принимая во внимание неоднократно поступающие со стороны отрасли запросы, мы готовы организовать парламентские слушания по теме печатной прессы уже этой весной», — сказал Левин.

Среди возможных вариантов создания благоприятных условий для печатных СМИ предлагается внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы позволить издательствам засчитывать в статье «производственные расходы» 30% от стоимости списанных нереализованных тиражей. Сейчас ставка составляет 10%.

Кроме того, предлагается дополнить закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» положениями, признающими газетную продукцию скоропортящимся товаром.