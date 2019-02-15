Нефтяники из Оренбурга смогут строить новые скважины на 37% быстрее

Оренбург, , 12:23 — REGNUM Компания «Газпромнефть-Оренбург» запустила программу по повышению эффективности бурения, реализация которой позволит на 37% сократить сроки строительства скважин в 2019 году. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба предприятия.

В числе основных новшеств, позволяющих нефтяникам ускорять строительство скважин: применение более простой рецептуры бурового раствора, уменьшение глубины спуска обсадных колонн и новая компоновка бурового инструмента. Такой подход, объяснили специалисты компании, обеспечивает повышение эффективности выполнения работ и отвечает высоким стандартам производственной безопасности.

Отмечается, что некоторые из заложенных в программу решений уже успешно используются «Газпромнефть-Оренбургом» на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсантного месторождения (ВУ ОНГКМ).

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