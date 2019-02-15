Стоит ли верить прогнозам ЦБ РФ о росте ВВП во второй половине 2019 года?

Москва, , 12:24 — REGNUM Политика Банка России ограничивает кредитную и инвестиционную активность в стране, полагает доктор экономических наук Алла Дворецкая. Об этом он заявила 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз Центробанка РФ, согласно которому во второй половине 2019 года рост ВВП РФ должен ускориться.

Экономист отметила, что тот рост ВВП, который имеет место в настоящее время, на благосостоянии граждан РФ никак не отражается.

«Его величина невысокая, рост бюджетных расходов и запуск нацпроектов — это всё пока остаётся на бумаге, — сказала Дворецкая. — Это длинные вложения».

Кроме того, Дворецкая констатировала, что не видит факторов, которые могли бы ускорить экономический рост.

«Инфляционных рисков по-прежнему больше, чем факторов, которые могли бы повлиять на снижение инфляции, — сказала она. — «Висят» новые санкции, и возможно ослабление рубля. Мы очень сильно зависим от колебаний мировой экономики. У нас очень узкое поле деятельности и активности, и во многом мы ограничены. А то, что делается сейчас, может ускорить рост ненамного, но он всё равно остаётся чуть ли не в пределах статистической погрешности. Центробанк отвечает за ценовую стабильность и не хочет разгонять цены и ограничивает ставкой рост денежной массы, а нам нужен рост. А ценой роста является небольшая инфляция. Но Банк России как ответственный за цены остаётся на своей позиции, а это, в свою очередь, ограничивает кредитную и инвестиционную активность».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу, опубликованному 14 февраля в бюллетене Банка России «О чём говорят тренды. Макроэкономика и рынки», рост ВВП России может замедлиться в первой половине 2019 года на фоне ряда краткосрочных факторов.

В то же время отмечается, что во втором полугодии рост ВВП страны должен ускориться в результате прекращения действия ряда негативных факторов и оживления бюджетных расходов. Вместе с тем условием роста регулятор называет отсутствие новых значительных внешнеэкономических шоков.

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