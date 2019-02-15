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Тендер на разработку нефтяных месторождений в Египте выиграли западные ТНК

Экономика

По итогам крупнейшего тендера в истории Египта западные корпорации получат 12 концессий и должны будут инвестировать в нефтяную отрасль 750-800 миллионов долларов

Каир, 15 февраля 2019, 15:02 — REGNUM  Западные ТНК Royal Dutch Shell, Eni, BP и Exxon Mobil выиграли тендер на получение 12 концессий на разработку нефтегазовых месторождений в Египте, сообщает египетское новостное издание «Аль-Ахрам».

В общей сложности, по сообщению министерства нефти Египта, иностранные корпорации совместно с египетской госкомпанией Egyptian General Petroleum Corporation пробурят 39 новых нефтяных скважин.

Крупнейший тендер в истории Египта включал в себя предоставление концессий на разработку месторождений на шельфе Средиземного моря, в Западной пустыне, долине Нила, Суэцком заливе и Восточной пустыне.

По словам министра нефти Тарика эль-Молла, он ожидает, что в египетскую нефтяную отрасль будет инвестировано не менее 750−800 миллионов долларов на первой стадии разработки месторождений.

Сообщается, что Египет в последние годы заключил ряд соглашений о демаркации морских границ с несколькими странами региона, что дало импульс к расширению разведки нефти и газа на шельфе.

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Зарубежная хроника
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