Макрорегионы РФ: Возрождение советского опыта экономического районирования?

Москва, , 12:19 — REGNUM Стратегия государственного развития, согласоно которой в России будут созданы 12 макрорегионов, в значительной степени опирается на советский опыт экономического районирования, однако имеет гораздо меньший потенциал для укрепления связей между регионами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

«Всё новое — хорошо забытое старое. Макрорегионы — это советские экономические районы, в рамках которых просто наиболее удобно развивать то или иное направление. Например, транспортно-географическое единство: у нас могут быть два соседних региона, а дороги между ними нет», — заявил Журавлёв.

«В принципе, это попытка возродить экономическое районирование, с одной стороны, а с другой — создать горизонтальные экономические связи, чтобы сильные регионы помогали развитию слабых, а не только чтобы всё шло через Москву», — пояснил эксперт.

С другой стороны, концепция макрорегионов, по крайней мере на данном этапе, не предполагает никаких серьёзных изменений ни в бюджетной системе страны, ни в характере взаимоотношений между федеральным центром и регионами, отметил он.

Поэтому, хоть и концепцией определено, что каждый район будет иметь своё основное направление развития, в современных условиях потенциал такой новации пока что невысок.

«Никакого макрорегионального бюджета не будет, не будет макрорегиональных налогов и макрорегиональных задач. В этом смысле макрорегионы — это абстракция, потому что раньше на экономические регионы Гослпан спускал план. Сейчас Госплана у нас нет, планирования жёсткого директивного нет», — указал Журавлёв.

«Больших кардинальных изменений в самой концепции макрорегионов я не вижу. Если в последствии к этому будет что-то дополнительно привязано — программа макрорегионов с финансированием, например, — то это будет более существенно. А так это пока что больше мечта», — указал директор Института региональных проблем.

15 февраля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил Стратегию пространственного развития России до 2025 года, согласно которой пространство страны делится на 12 макрорегионов. В их числе — Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный макрорегионы.