Сеул, , 12:15 — REGNUM В Южной Корее увеличат стоимость проезда на междугородних автобусах, сообщает YTN.

Согласно представителям из Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея, с марта 2019 года стоимость проезда на междугородних автобусах увеличится на 10,7%, а стоимость проезда на скоростных автобусах и скоростных автобусах М-bus увеличится на 12,2%.

Стоимость проезда впервые увеличили с 2013 года, а стоимость М-bus с 2015 года.

Известно, что от общего процента междугородних автобусов, в провинции Кёнгидо 16,7% приходится на скоростные автобусы М-bus, а в городе Инчхон — 7,7%.

Как сообщили представители Министерства, для того чтобы снизить финансовую нагрузку на пассажиров, будут выпущены проездные билеты.

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