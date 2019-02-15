«Сочи — 2019»: Чечня и Крым заключили соглашение в сфере туризма

Краснодар, , 12:11 — REGNUM Министерства туризма Чечни и Крыма подписали соглашение о сотрудничестве в туристической сфере. Договоренность заключена 14 февраля на полях инвестиционного форума «Сочи — 2019», передает ЧГТРК «Грозный».

По словам министра Чечни по туризму Муслима Байтазиева, стороны рассчитывают, что это соглашение послужит укреплению отношений между субъектами и увеличит поток туристов. Он отметил, что туристы из Крыма совершали поездки в Чечню и раньше, в составе автобусных туров. Теперь появится возможность установить прямое авиасообщение между Крымом и Чечней.

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Стоит напомнить, что первое соглашение о сотрудничестве в области туризма было подписано между Крымом и Чеченской Республикой еще в 2014 году. Договор был заключен в рамках Международного культурно-туристского форума «Кавказ — родина гостеприимства», который прошел в Грозном.

Как сообщало ИА REGNUM, число туристов, посещающих Чечню, растет из года в год. так, в 2018 году в республике побывали почти 150 тыс. человек, что в четыре раза больше, чем в 2014 году. Популярность Крыма как туристического направления с 2014 года также выросла более, чем в пять раз.

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Чечня и Крым заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма