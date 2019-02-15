Газпромбанк профинансирует строительство нового моста через реку Пур

Салехард, , 13:04 — REGNUM Сегодня, 15 в рамках второго дня проходящего в Сочи Российского инвестиционного форума Газпромбанк и компания РИК подписали соглашение о финансировании создания одного из важных инфраструктурных объектов севера России, следует из сообщения пресс-службы Газпромбанка. Речь идет о проекте строительства автомобильной дороги Коротчаево — Красноселькуп в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), а именно — его участка Коротчаево-Уренгой, а также важного моста через реку Пур.

Общая сумма финансирования, которое предоставит Газпромбанк, составит 6 млрд. рублей. Данный инфраструктурный проект реализуется на принципах ГЧП и предусматривает строительство вышеупомянутой автомобильной дороги Коротчаево-Уренгой протяженностью 2,72 км, в том числе — моста через реку Пур длинной более километра. Кроме того, планируется монтаж системы весогабаритного контроля (СВГК) на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей, говорится в сообщении Газпромбанка.

В нем также отмечается, что до недавнего времени в районе планируемого моста работали только две лицензированных переправы, которые не обеспечивают круглогодичного сообщения между поселками Коротчаево и Уренгой на разных берегах реки Пур, в связи с периодами ледохода, а также затоплением берегов при половодье. Создаваемый мостовой переход обеспечит круглогодичное сообщение с «большой землей» для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО.

«ЯНАО не только является стратегическим нефтегазовым регионом России, но и стремительно становится ключевым логистическим узлом Северного морского пути — одной из самых перспективных транспортных артерий XIX века», — отметил вице-президент — начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП Павел Бруссер. По его мнению, все это диктует необходимость интенсивного развития инфраструктуры региона, прежде всего — транспортной.

«Уверен, что обширный опыт Газпромбанка в области финансирования подобных проектов позволит эффективно обеспечить строительство моста через реку Пур, создав надежную переправу, как для местных жителей, так и для работающих в регионе коммерческих организаций», — заявил Павел Бруссер.

Сегодня Ямал становится новым логистическим хабом (узлом, центром) Северного морского пути. Одним из самых крупных транспортных проектов является строительство автомобильной дороги Надым — Салехард. Трасса проходит в одном коридоре с Северным широтным ходом «Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево». Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в Уральском федеральном округе.