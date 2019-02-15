Пенсионный возраст может сократиться — эксперт о перспективах до 2036 года

Махачкала, , 12:18 — REGNUM Россия плавно перейдёт к утверждённому уровню повышения пенсионного возраста. К тому времени при благоприятном экономическом климате размеры пенсий достигнут достойного уровня. При совсем благоприятных условиях пенсионный возраст может и сократиться. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 15 февраля высказал профессор, заслуженный экономист Республики Дагестан Шамардан Мудуев.

Напомним, министр экономического развития РФ Максим Орешкин «обнадёжил» жителей России словами о том, что дальнейшее повышение пенсионного возраста в стране до 2036 года не планируется. По словам политика, пенсионная реформа позволит не возвращаться к данному вопросу в ближайшее десятилетие.

«В словах Максима Орешкина нет ни отступления, ни сохранения лица, ни издевательства. Заявление не носит элементов действий, и прогноз может запросто поменяться в связи с изменениями экономической ситуации в стране», — считает профессор.

По словам Шамардана Мудуева, предпосылку к проведению пенсионной реформы создала ситуация, когда многие жители России, выходя на пенсию, продолжают работать, и получают при этом и пенсию, и зарплату.

«Продолжение работы пенсионеров не освобождает рабочее место, а это влияет на будущие пенсии. Например, профессор во Франции, выходя на пенсию в возрасте 67 лет, реально уходит с преподавательской деятельности и дальше не имеет право работать. При этом он получает 75−80% зарплаты. Таким образом, автоматически обновляется состав кадров», — поясняет заслуженный экономист РД.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России вступила в силу пенсионная реформа. В частности, пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет, для женщин — до 60 лет. Увеличение пенсионного возраста предусматривает переходный период, который продлится до 2028 года.

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