Автопарк «Чувашавтотранса» выставлен на торги

Чебоксары, , 11:54 — REGNUM Конкурсное производство в отношении ГУП «Чувашавтотранс» планируется продлить. В рамках дела о банкротстве выставлен на продажу автопарк предприятия, оценённый в 114,5 млн рублей, к продаже готовится имущество двух автоколонн, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На 1 марта назначено собрание кредиторов «Чувашавтотранса», в повестку которого вынесены три вопроса. Конкурсный управляющий представит отчёт о своей деятельности, финансовом состоянии предприятия и его имущества. Кредиторы обсудят условия продажи имущества «Чувашавтотранс», получившее положительное заключение Росимущества и определение начальной цены продажи, — речь идёт о марпосадской и цивильской автоколоннах. Также на рассмотрение вынесено предложение об обращении в Арбитражный суд Чувашии с ходатайством о продлении срока конкурсного производства в отношении предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость имущества марпосадского АТП (марпосадская автоколонна) оценена в 4 016 825 рублей, в том числе недвижимого — 3 782 845 рублей. Имущество цивильской автоколонны, расположенной в 5 км от Цивильска, согласно оценке, составляет 10 835 817 рублей.

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Кроме того, в рамках дела о банкротстве на продажу выставлено около 240 автобусов «Чувашавтотранса», каждый — отдельным лотом. Ряд транспортных средств продаётся в комплекте с таблом информирования и тахографом. Общая стоимость автопарка оценена в 114 483 630 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, автопарк «Чувашавтотранса», состоящий из 243 автобусов, ранее был оценён в 129 982 980 рублей, дополнительное оборудование (121 единица) — в 1 312 640 рублей. В структуре дополнительного оборудования — систем контроля пассажиропотока, видеонаблюдения в автобусе, тахографы, автоинформаторы, электронные информационные системы. В автопарке представлены в основном автобусы 2009−2017 годов выпуска. Из 243 автобусов более 20 имеют различные неисправности, остальные — в рабочем состоянии. Износ в среднем составляет 60%.

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Напомним, 20 июля 2018 года «Чувашавтотранс» прекратил перевозки, 20 сентября предприятие признано банкротом, конкурсное производство открыто до 13 марта 2019 года.