Korean Air введет 10 самолетов с памятной эмблемой к 50-летию компании

Сеул, , 11:54 — REGNUM 15 февраля представители авиакомпании Korean Air сообщили, что к концу 2019 года в преддверие своего 50-летия введет в эксплуатацию 10 самолетов, на которых будет изображена памятная эмблема и лозунг. Об этом сообщает Shina Ilbo.

Памятная эмблема будет представлять собой цифру 50 с изображением самолета компании и флага Южной Кореи вместо цифры «0».

Согласно представителям компании, данная эмблема будет изображена на следующих моделях воздушного судна: Airbus A380−800, Boeing 787−9, Boeing 777−300ER, Airbus A220−300 и Boeing 737−8 MAX. В общей сложности, эмблема будет нанесена на 10 воздушных судов.

Известно, что первый памятный самолет модели Boeing 777−300ER 14 февраля совершил рейс KE025 по маршруту Сеул — Сан-Франциско.