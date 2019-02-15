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Роспотребнадзор изъял 162 партии опасной для здоровья продукции

Экономика

В 26 регионах России

Москва, 15 февраля 2019, 11:51 — REGNUM  В России за неделю (8−14 февраля) из торгового оборота изъято 162 партии продуктов питания опасных для здоровья человека, сообщили в Роспотребнадзоре.

Нарушения, находившейся в обороте небезопасной продукции (мясо, рыба, плодоовощной продукции, меховых изделий), обнаружено в 26 регионах России.

В частности, отсутствовала идентификационные знаки, маркировка на упаковке товаров или был просрочен срок годности.

Контроль за продукцией в торговых сетях остается на контроле Роспотребнадзора.

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Как сообщало, в 2018 году Роспотребнадзор изъял из продажи более 3,5 тонны некачественного и небезопасного хлеба.

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