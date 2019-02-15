«Татфондбанк» не оставляет попыток обанкротить старейших парфюмеров России

Казань, , 11:51 — REGNUM Обанкроченный весной 2017 года «Татфондбанк» предпринял вторую попытку признать несостоятельной парфюмерную компанию России, которая работает в Казани с 1942 года — АО «Аромат». Иск в Арбитражный суд Татарии поступил 13 февраля 2019 года, но пока к производству не принят. Предыдущее аналогичное заявление ТФБ, но с более существенной суммой претензий, было оставлено в декабре 2018 года без рассмотрения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в нынешнем правовом статусе АО «Аромат», производящее косметику, парфюмерию и медизделий в виде гелей, дезинфецирующих средств, существует 16 лет. Среднесписочная численность работников — около 200 человек. Фактически же компания существует 77 лет, поставляя продукцию в разные регионы России. Уставный капитал общества — свыше 16,32 млн рублей, на 2016 год основными акционерами АО были ООО «Финтрейд» (доля — 49,9%) и Александр Обозов (доля — 48,8%). В середине февраля 2019 года в составе собственников ООО «Финтрейд» произошли изменения, вместо Игоря Волостнова и Ильдуса Мингазетдинова теперь участниками являются Мингазетдинов с незначительной долей, Галина Гильфанутдинова (доля — более 49,9%, состоит в некоммеречском партнёрстве «Гильдия риэлторов РТ») и Гульнара Мингазетдинова (доля — 49,9%). Вышедший из состава учредителей Игорь Волостнов через учреждённое им ООО «Свитиль» был аффилирован с обанкроченным ПАО «ИнтехБанк».

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В середине сентября 2018 года ТФБ обратился в суд с иском о банкротстве АО «Аромат», предъявив претензии на сумму свыше 125,482 млн рублей (долг по кредитному договору). 18 декабря 2018 года Арбитражный суд Татарии рассмотрел обоснованность претензий банка и оставил исковое заявление без рассмотрения.

Кредит был выдан в июне 2016 года на срок до 20.06.2017 года, задолженность по кредитному договору по состоянию на дату подачи иска была заявлена в следующем размере: 29 999 543,5 рубля основного долга, 1 868 298,04 рубля процентов, 13 562 561,22 рубля неустойки на просроченный кредит, 907 983,92 рубля неустойки на просроченные проценты. Помимо этого, между ТФБ и «дочкой» АО «Аромат» — ООО «Бизнес-Центр-Аромат» в 2011 году был заключен кредитный договор, а АО выступало поручителем.

«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан от 14.12.2017 г. в рамках дела №5821/2017, оставленным в силе постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.03.2018 г. , соглашение о расторжении договора поручительства №159/11 от 07.09.2011 г. , признано недействительным, восстановлены обязательства должника перед заявителем по договору поручительства №159/11 от 26.08.2014 г. Задолженность ООО «Бизнес-Центр-Аромат» по кредитному договору №159/11 от 07.09.2011 г. по состоянию на 10.09.2018 г, составила 71 462 828,88 руб. основного долга, 7 613 627,5 руб. неустойки на просроченный кредит, 67 856,22 руб. неустойки на просроченные проценты. Заявитель просит признать должника банкротом и ввести в отношении должника процедуру наблюдения, включить его в реестр требований кредиторов должника с требованием в размере 125 482 699, 28 руб», — отмечалось в документах суда.

Должник в своём отзывы возражал и просил прекратить производство по делу, мотивируя тем, что «поскольку отсутствует судебный акт о взыскании задолженности, задолженность ООО «Бизнес-Центр-Аромат» кредитному договору №159/11 от 07.09.2011 г. отсутствует».

Суд доводы сторон рассмотрел, и оставил иск без рассмотрения в связи с тем, что «между сторонами имеются споры относительно обязательств, на которые заявитель ссылается в обоснование своих доводов».

"Данные споры не разрешены на данный момент. Мнение представителя заявителя по поводу имеющихся в производстве суда дел не может заменить рассмотрения данных дел по существу», — резюмируется в решении суда, которое оспорить ТФБ не смог.

13 февраля 2019 года ТФБ обратился с повторным иском о банкротстве АО «Аромат», предъявив в качестве суммы исковых требований долг в размере 1 296 000 рублей. Дело к производству пока не принято.