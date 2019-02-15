«Татфондбанк» не оставляет попыток обанкротить старейших парфюмеров России

Казань, 15 февраля 2019, 11:51 — REGNUM Обанкроченный весной 2017 года «Татфондбанк» предпринял вторую попытку признать несостоятельной парфюмерную компанию России, которая работает в Казани с 1942 года — АО «Аромат». Иск в Арбитражный суд Татарии поступил 13 февраля 2019 года, но пока к производству не принят. Предыдущее аналогичное заявление ТФБ, но с более существенной суммой претензий, было оставлено в декабре 2018 года без рассмотрения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Напомним, в нынешнем правовом статусе АО «Аромат», производящее косметику, парфюмерию и медизделий в виде гелей, дезинфецирующих средств, существует 16 лет. Среднесписочная численность работников — около 200 человек. Фактически же компания существует 77 лет, поставляя продукцию в разные регионы России. Уставный капитал общества — свыше 16,32 млн рублей, на 2016 год основными акционерами АО были ООО «Финтрейд» (доля — 49,9%) и Александр Обозов (доля — 48,8%). В середине февраля 2019 года в составе собственников ООО «Финтрейд» произошли изменения, вместо Игоря Волостнова и Ильдуса Мингазетдинова теперь участниками являются Мингазетдинов с незначительной долей, Галина Гильфанутдинова (доля — более 49,9%, состоит в некоммеречском партнёрстве «Гильдия риэлторов РТ») и Гульнара Мингазетдинова (доля — 49,9%). Вышедший из состава учредителей Игорь Волостнов через учреждённое им ООО «Свитиль» был аффилирован с обанкроченным ПАО «ИнтехБанк».
Читайте также: «Татфондбанку» не дали обанкротить старейших парфюмеров России
В середине сентября 2018 года ТФБ обратился в суд с иском о банкротстве АО «Аромат», предъявив претензии на сумму свыше 125,482 млн рублей (долг по кредитному договору). 18 декабря 2018 года Арбитражный суд Татарии рассмотрел обоснованность претензий банка и оставил исковое заявление без рассмотрения.
Кредит был выдан в июне 2016 года на срок
«Определением Арбитражного суда Республики Татарстан
Должник в своём отзывы возражал и просил прекратить производство по делу, мотивируя тем, что «поскольку отсутствует судебный акт о взыскании задолженности, задолженность ООО «Бизнес-Центр-Аромат» кредитному договору №159/11
Суд доводы сторон рассмотрел, и оставил иск без рассмотрения в связи с тем, что «между сторонами имеются споры относительно обязательств, на которые заявитель ссылается в обоснование своих доводов».
"Данные споры не разрешены на данный момент. Мнение представителя заявителя по поводу имеющихся в производстве суда дел не может заменить рассмотрения данных дел по существу», — резюмируется в решении суда, которое оспорить ТФБ не смог.
13 февраля 2019 года ТФБ обратился с повторным иском о банкротстве АО «Аромат», предъявив в качестве суммы исковых требований долг в размере 1 296 000 рублей. Дело к производству пока не принято.