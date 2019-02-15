Энергетики увеличат мощность Эзминской ГЭС на 30%

Москва, , 11:50 — REGNUM Мощность Эзминской ГЭС — крупнейшей в Северной Осетии — будет увеличена с текущих 45 МВт до 58,5 МВт в результате комплексной модернизации в 2020—2022 годах, сообщает 15 февраля пресс-служба «РусГидро».

Капитальный ремонт электростанции затронет всё гидросиловое, гидромеханическое и электротехническое оборудование. После завершения работ оно будет управляться современной автоматизированной системой управления производственным процессом. Основные поставщики оборудования и подрядчик по ремонту сооружений будет определён до конца 2019 года.

Эзминская ГЭС на реке Терек введена в эксплуатацию в 1954 году. К настоящему времени её оборудование отработало 65 лет, устарело и достигло высокой степени износа. Разработанный проект модернизации ГЭС учитывает многолетний опыт её эксплуатации и предусматривает применение современных технологий. В рамках подготовки к модернизации в 2017 году был построен зимний обводной канал, что позволит провести модернизацию головного узла ГЭС без остановки станции.

Читайте также: Сибирские ГЭС справились с задачами, несмотря на аномальные холода