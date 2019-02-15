Евкуров: Ингушетия не будет просить у «Газпрома» списать долги за газ

Магас, , 11:45 — REGNUM Власти Ингушетии не намерены просить у «Газпрома» списания накопленных долгов за газ. С руководством компании заключены договоренности о других методах борьбы с газовыми долгами. Об этом в интервью РБК 14 февраля сообщил глава республики Юнус-Бек Евкуров.

«По долгам, которые сегодня у нас есть, мы говорим на уровне «Газпрома» и собираемся сделать ревизию долгов за газ. Наши сети изношены, и основная причина потери газа — не только воровство посредством незаконных врезок, но и утечка из-за ветхости сетей», — цитирует издание главу Ингушетии.

По словам Евкурова с 2020 по 2022 год в регионе пройдет полная реконструкция газовых сетей. В республике будет реализован пилотный проект по обновлению на 100% газопроводных сетей. Общий объем замененных газопроводов составит около 2,4 тыс. км. Таким образом, будут исключены возможности потерь газа в сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, Ингушетия входит в пятерку субъектов РФ, население которых накопило самые большие долги за газ. Сумма задолженности на конец 2018 года составляла 1,131 млрд рублей.

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