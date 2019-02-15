Daewoo S&M Engineering получила заказ на строительство газовоза

Кодже, Южная Корея, , 11:35 — REGNUM 15 февраля представители судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering сообщили, что получили заказ на строительство газовоза объемом 174 тыс. кубических метров от крупнейшей судоходной компании Греции Maran Gas Maritime. Об этом сообщает Chosun Biz.

Известно, что судно будет построено на верфи Окпхо, расположенной в городе Кодже, провинция Кёнсан-Намдо, и будет передано владельцам к первой половине 2021 года.

Южнокорейская компания сотрудничает с Maran Gas Maritime с 1994 года и построила для греческой компании уже 102 судна.

В 2019 году компания получила заказы на строительство семи судов, среди которых 6 нефтяных танкеров и один газовоз. Все заказы суммарно оцениваются в 830 млрд вон (~$737,9 млн)