ВРП Туркестанской области Казахстана за год вырос на 3,9%

Туркестан, Казахстан, , 11:28 — REGNUM Объем валового регионального продукта в Туркестанской области Казахстана составил 1,104 трлн тенге ($2,93 млрд), что на 3,9% больше, чем годом ранее, заявил глава региона Жансеит Туймебаев на годовом отчете перед населением, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ».

Глава региона отметил, что объем промышленной продукции увеличился на 10,5%, до 453,8 млрд тенге ($1,2 млрд), объем промышленного производства вырос на 6,1%, до 236,9 млрд тенге ($699 млн).

Туймебаев добавил, что в рамках карты индустриализации в Туркестанской области создано 800 новых рабочих мест и запущено 10 проектов. В 2019 году планируется запустить 15 проектов на сумму 11,9 млрд тенге ($31,5 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января Жансеит Туймебаев представил президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву отчет об итогах социально-экономического развития региона.

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