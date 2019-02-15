На Окской судоверфи заложен киль седьмого сухогруза проекта RSD32M

Навашино, Нижегородская область, , 11:16 — REGNUM Специалисты Окской судоверфи произвели закладку киля седьмого сухогруза проекта RSD32M. Судно строится в интересах Государственной транспортной лизинговой компании и предприятия «Навис-1», сообщила 15 февраля пресс-служба судоверфи.

Судостроительный контракт был подписан сторонами 30 ноября 2017 года. В соответствии с документом, Окская судоверфь изготовит восемь судов.

Основное назначение сухогруза проекта RSD32M — перевозка генеральных и навалочных грузов, включая зерно, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, а также грузов категории «В» в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов.

Окская судоверфь — судостроительное предприятие в составе транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи. Расположено в городе Навашино Нижегородской области.

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