Пятница, 15 Февраля 2019 года
11:16:32 МСК

На Окской судоверфи заложен киль седьмого сухогруза проекта RSD32M

Экономика

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов

Навашино, Нижегородская область, 15 февраля 2019, 11:16 — REGNUM  Специалисты Окской судоверфи произвели закладку киля седьмого сухогруза проекта RSD32M. Судно строится в интересах Государственной транспортной лизинговой компании и предприятия «Навис-1», сообщила 15 февраля пресс-служба судоверфи.

Судостроительный контракт был подписан сторонами 30 ноября 2017 года. В соответствии с документом, Окская судоверфь изготовит восемь судов.

Основное назначение сухогруза проекта RSD32M — перевозка генеральных и навалочных грузов, включая зерно, пакетированные пиломатериалы, круглый лес, металлолом, а также грузов категории «В» в соответствии с Международным кодексом морской перевозки опасных грузов.

Окская судоверфь — судостроительное предприятие в составе транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями деятельности являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные среднетоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи. Расположено в городе Навашино Нижегородской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Окская судоверфь провела модернизацию буксира «Навашино»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судостроение
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить