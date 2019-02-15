Магаданская дума передумала заказывать дизайн-проект зала заседаний

Магадан, Магаданская область, , 11:15 — REGNUM Областная дума Колымы после публикаций СМИ решила не тратить более 900 тыс. рублей рублей на разработку дизайн-проекта зала заседаний. Аукцион отменён, сообщается на сайте регионального законодательного органа.

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Решение отменить госзакупку никак не аргументировано. В документах указывается только, что участники аукциона о его отмене будут извещены, а план-график закупок облдумы — откорректирован в ближайшее время.

ИА Весьма опасается, что дизайн-проект зала будет всё равно заказан, только без аукциона.

Как сообщало ИА REGNUM, документация электронного аукциона по поиску компании для выполнения дизайн-проекта зала заседаний была опубликована на сайте госзакупок. В региональном парламенте пытались заказать выполнение работ по составлению сметной документации и разработке дизайн-проекта для переоснащения зала заседаний Магаданской областной Думы в 2019 году.

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