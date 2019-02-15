Ростовский «Центр-Инвест» пожаловался Набиуллиной на информационную атаку

Ростов-на-Дону, , 11:09 — REGNUM Руководство ростовского банка «Центр-Инвест» считает, что на кредитную организацию совершена информационная атака. В частности, об этом говорится в письме за подписью председателя правления банка Сергея Смирнова. Жалоба на средства массовой информации и Telegram-каналы адресована председателю Банка России Эльвире Набиуллиной, губернатору Ростовской области Василию Голубеву, полпреду президента РФ в ЮФО Владимиру Устинову, заместителю генпрокурора РФ Андрею Кикотю и начальнику регионального управления ФСБ Олегу Южакову. Судя по всему, банк ищет защиты у вышеуказанных лиц.

В письме отмечается, что 31 января 2019 года в банке прошёл обыск, «связанный с получением информации относительно одного из клиентов». Смирнов заявил, что «Центр-Инвест» к предполагаемым мошенническим действиям фигурантов дела отношения не имеет.

После распространённой информации ряд СМИ растиражировал ложные сведения о финансовом состоянии кредитной организации, а 14 февраля связал все последние сообщения с отъездом из России председателя Совета директоров ПАО КБ «Центр-Инвест» Василия Высокова.

«Совершенно рядовая плановая поездка для встреч с инвесторами была представлена широкому кругу читателей как бегство. При этом совершенно игнорируется тот факт, что д.э.н., профессор Высоков В. В. выезжает из России с просветительскими инвестиционными целями не менее 6−7 раз в год», — уверяет Смирнов.

По мнению автора письма, атака СМИ на крупнейший банк юга России «создает угрозу экономической безопасности региона, роста социальной напряженности, угрожает интересам кредиторов и вкладчиков».

ИА REGNUM напоминает, что ранее в местных интернет-изданиях со ссылкой на источник в правоохранительных органах появилась информация о том, что Высоков вместе с супругой вылетели из Ростова-на-Дону в Турцию, где пересядут на стыковочный рейс в Великобританию, где у семьи Высоковых есть недвижимость. Отъезд председателя совета директоров ростовского банка «Центр-инвест» совпал с делом о возможном хищении 70 млн рублей одним из топ-менеджеров банка.

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