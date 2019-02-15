Чечня привезла на форум в Сочи инвестиционный портфель на 8,7 млрд рублей

Краснодар, , 10:54 — REGNUM Чеченская республика намерена подписать на инвестиционном экономическом форуме «Сочи — 2019» восемь соглашений. Их общая сумма составляет 8,7 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM 15 февраля сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

В первый день форума было подписано два соглашения о намерениях. Одно из них с компанией «Сименс». Оно предполагает сотрудничество в сфере промышленности, энергетической системы, транспорта и других сфер деятельности на территории Чечни.

Второе соглашение заключено с ООО «РК Групп». Компания намерена участвовать в реализации инвестиционного проекта «Производство медицинской субстанции и изделий медицинского назначения» на площадке особой экономической зоны промышленно-производственного типа.

На стенде Чечни участники форума могут познакомиться с продукцией региональных производителей, в том числе Аргунского мясокомбината, тепличного комплекса «ЮгАгроХолдинг», торгового дома «Ясин», компаний «Лидер-А», «Родина» и «Чеченские минеральные воды».