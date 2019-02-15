«Тываэнерго» подсчитало сумму ущерба от незаконных подключений в январе

Кызыл, , 10:53 — REGNUM Сумма ущерба от незаконных подключений к электросетям АО «Тываэнерго» в январе текущего года составила 5,7 млн рублей, сообщает 15 февраля пресс-служба предприятия.

«За первый месяц 2019 года энергетики выявили 296 фактов хищения электроэнергии у физических и юридических лиц», — говорится в сообщении.

Самыми распространёнными нарушениями, которые фиксируют энергетики, являются срыв или повреждение пломб на приборах учета, несанкционированное (самовольное) подключение к сетям, бездоговорное потребление электроэнергии. Каждый случай рассматривается отдельно, виновники несут административное наказание.

В компании напомнили, что подобные нарушения не просто наносят финансовый ущерб компании, зачастую от энергорасхитителей страдают и рядом живущие люди. Например, в случае несанкционированного подключения к соседским сетям в домах последних может упасть мощность напряжения, как следствие — возникнут перебои с энергоснабжением.

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