Инвесторы откроют в калужском Сосенском два новых производства

Калуга, , 10:52 — REGNUM Соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в городе Сосенском Козельского района Калужской области двух компаний — ООО «Альт-Профи Плюс» и ООО «СПЕЦСПЛАВ» — были подписаны в Сочи в рамках Российского инвестиционного форума.

Как сообщили 15 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, ООО «Альт-Профи Плюс» планирует открыть производство детской и подростковой одежды из натуральных износостойких отечественных тканей, вложив в производство 188 миллионов рублей. Второй инвестор ООО «СПЕЦСПЛАВ» собирается построить в Сосенском завод по производству высоколегированного чугуна марки «Нирезист» с объемом инвестиций более 3,3 миллиона рублей.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в Сочи 14 февраля принял участие в панельной сессии на тему: «Экономика городского комфорта». Участниками диалога стали председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, главы российских регионов, мэры городов, в том числе моногородов, руководители крупных компаний и промышленных предприятий, госкорпораций и институтов развития.

Выступающие на дискуссии, говорили о том, что три четверти населения России живет в городах, где создаются не только источники экономического роста, но и новые модели социального взаимодействия, формируются культурные тренды. Привлекая наиболее талантливых людей, города способны стать движущей силой развития территорий.