Калужская область и Ассоциация кластеров и технопарков будут сотрудничать

Калуга, , 10:47 — REGNUM На Российском инвестиционном форуме в Сочи 14 февраля состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Калужской области и Ассоциацией кластеров и технопарков России в сфере развития на территории региона промышленных кластеров, технопарков с целью привлечения инвестиций. Документ подписали губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, соглашением предусматривается сотрудничество сторон в сфере создания и развития на территории калужского региона промышленных кластеров и технопарков с целью обеспечения благоприятных условий, способствующих привлечению инвестиций в промышленный и научно-технический секторы экономики.

Ассоциация кластеров и технопарков России оказывает содействие в проведении экспертной оценки промышленных кластеров и дает рекомендации по их развитию и совершенствованию, а также в формировании заявок от регионов для включения промышленных кластеров в реестр Минпромторга России. Помимо этого, Ассоциация стимулирует международное сотрудничество в сфере инновационной и промышленной инфраструктуры.

Ассоциацией кластеров и технопарков России подписаны подобные соглашения с правительством Московской, Липецкой, Псковской областей, Красноярского края и других субъектов, где сформированы промышленные кластеры. Соглашения позволяют регионам более эффективно привлекать средства из федерального бюджета на реализацию совместных кластерных проектов. По итогам заседания конкурсной комиссии Минпромторга России в 2018 году было одобрено 17 совместных кластерных проектов с планируемым объемом субсидий 4,7 млрд рублей до конца 2022 года.

Напомним, Ассоциация кластеров и технопарков России — ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая объекты технологической и промышленной инфраструктуры. Ассоциация образована в 2011 году и в настоящее время объединяет более 80 членов из 41 субъекта Российской Федерации, представляя свыше 2600 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, технопарков, особых экономических зон.

В основе экономической модели Калужской области лежит кластерный подход. На территории региона сформировано 10 современных промышленных кластеров, в частности, фармацевтический, кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций, агропромышленный, автомобильный, транспортно-логистический, кластер строительных материалов, металлообработки. В формате кластеров в Калужской области успешно работают как российские, так и иностранные производства компаний с мировым именем.