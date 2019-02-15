Больше 50% водных путей Волжского бассейна остаются невостребованными

Нижний Новгород, , 10:37 — REGNUM Больше половины внутренних водных путей в 2018 году осталось невостребованной судовладельцами, осуществляющими экономическую деятельность в Волжском бассейне, сообщает 15 февраля пресс-служба Росморречфлота со ссылкой на заместителя руководителя по водным путям и персоналу ФБУ «Администрация Волжского бассейна» Сергея Булашова.

«Из общей протяженности ВВП для судоходства были востребованы 45%», — говорится в сообщении ведомства.

Подведение итогов работы в Волжском бассейне прошло на заседании руководства и Общественного совета ФБУ «Администрация Волжского бассейна» с судовладельцами. В рамках мероприятия, в частности, был отмечен рост перевозок грузов по таким направлениям, как зерновые и лесные грузы. На уровне навигации 2017 года в минувшем году остались перевозки пассажиров. На учете в Волжском бассейне состоит 4266 судов, из которых 369 маломерных судов осуществляли коммерческую деятельность.

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