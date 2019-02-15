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В Южной Корее происходит 200 ДТП ежегодно при участии электроскутеров

Экономика

За три года в стране произошло 690 аварий, четыре человека погибли

Сеул, 15 февраля 2019, 10:27 — REGNUM  В Южной Корее ежегодно происходит около 200 несчастных случаев при участии электроскутеров и гироскутеров. За частую это связано с тем, что пользователи этих электрических средств передвижения не используют средства защиты, такие как шлем, налокотники и наколенники. Об этом сообщает YTN.

Согласно данным Системы мониторинга травматизма (Consumer Injury Surveillance System) за три года в Южной Корее произошло 690 несчастных случаев. Чаще всего при таких происшествиях страдали голова и лицо водителя электрического средства передвижения, однако в 2017 году четыре человека погибли.

Известно, что 92% пользователей электроскутеров и гироскутеров не используют средства защиты.

Гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам.

Электроску́тер — двух — или трёхколёсное одноместное транспортное средство, использующее электродвигатель с питанием от аккумулятора.

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Дорожно-транспортные происшествия
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