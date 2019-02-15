В Южной Корее происходит 200 ДТП ежегодно при участии электроскутеров

Сеул, , 10:27 — REGNUM В Южной Корее ежегодно происходит около 200 несчастных случаев при участии электроскутеров и гироскутеров. За частую это связано с тем, что пользователи этих электрических средств передвижения не используют средства защиты, такие как шлем, налокотники и наколенники. Об этом сообщает YTN.

Согласно данным Системы мониторинга травматизма (Consumer Injury Surveillance System) за три года в Южной Корее произошло 690 несчастных случаев. Чаще всего при таких происшествиях страдали голова и лицо водителя электрического средства передвижения, однако в 2017 году четыре человека погибли.

Известно, что 92% пользователей электроскутеров и гироскутеров не используют средства защиты.

Гироскутер — уличное электрическое транспортное средство, выполненное в форме поперечной планки с двумя колёсами по бокам.

Электроску́тер — двух — или трёхколёсное одноместное транспортное средство, использующее электродвигатель с питанием от аккумулятора.