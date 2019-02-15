СМИ: Продолжается судебная тяжба КФХ Никонова против ЖК «Усадьба Суханово»

Москва, , 10:29 — REGNUM Газета «Версия» в своем материале «Владислав Третьяк снова выигрывает. В суде» рассказывает историю судебных тяжб КФХ Никонова С.Ф. с застройщиком ООО «Декор» и с почти 300 семьями, купившими квартиры в жилом комплексе на окраине подмосковного города Видное.

Как пишет «Версия», хозяйство Никоновой зарегистрировалось в 2011 году и почти сразу получило в аренду более 10 участков земли в ближнем Подмосковье общей площадью несколько сотен гектар. В судебных делах последующих лет фигурируют примерно 13 земельных участков площадью около 700 гектаров в Подольском и Ленинском районе, а также в Новой Москве.

В 2011 году по заявке только что организованного КФХ Никоновой ей передаётся в аренду участок с кадастровым номером 50:21:0090212:1133, размером более чем в 111 га, расположенный в Ленинском районе Московской области, менее чем в 5 км от МКАД. Изначально аренда предполагалась сроком на пять лет. Далее, пишет издание, Никонова якобы получает разрешение на строительство на этом участке садового домика площадью около 30 кв.м. Затем она оформляет домик в собственность, а спустя два года подает в муниципалитет заявление о выкупе всех 111,7 га на основании ст. 36 Земельного кодекса РФ, которая дает право на приватизацию земли под зданиями, строениями и сооружениями.

Но администрация Ленинского района, в котором к этому моменту сменился глава, заявителю отказала. Во-первых, по ее мнению, земля не использовалась по прямому назначению, а во-вторых, площадь участка несопоставимо больше того, что было занято садовым домиком. Никонова жес отказом не согласилась и обратилась в суд с иском о признании права на землю. Суд принял ее сторону и 29 января 2014 года обязал администрацию продать Никоновой арендованный участок. По цене, как отмечает «Версия», 3% от кадастровой стоимости.

Администрация Ленинского района обжаловала это решение в Мособлсуде и выиграла дело. Однако высшая судебная инстанция вновь встала на сторону Никоновой. Суд признал право КФХ Никоновой на выкуп земли. В итоге 20 января 2016 года между администрацией Ленинского района и КФХ Никоновой С.Ф. был заключен договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:1133.

В том же 2011 году ООО «Декор» заключает с администрацией Ленинского района договор о развитии застроенной территории и получает по нему в аренду два участка, которые граничат с землёй КФХ Никоновой. На этих участках «Декор» строит жилой комплекс «Усадьба Суханово» на 300 квартир. Но как только дома были построены, «Декор» получает иски от КФХ Никоновой. В первом иске утверждается, что застройщик якобы захватил 20 соток от того самого участка в 111,7 га, принадлежащего теперь Никоновой. И Никонова требует «освободить самовольно занятую часть земельного участка и снести самовольные постройки». Во втором иске Никонова требует возместить ущерб, а использование 20 соток при строительстве в размере почти 50 млн. рублей.

И суд первой инстанции вновь встает на сторону КФХ. В решениях, в частности, содержится следующая формулировка: «Привести место размещения жилого корпуса No 3 (и No 4, в другом пункте) жилого комплекса «Усадьба «Суханово» на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0090212:2224 в соответствие с предусмотренным градостроительным планом земельного участка RU50503000-GPU3168 местом допустимого размещения зданий, строений и сооружений на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0090212:2224, полностью освободив от зданий (частей зданий), строений (частей строений) и сооружений (частей сооружений) полосу земли шириной 6 (шесть) метров, расположенную на земельном участке с кадастровым номером 50:21:0090212:2224 вдоль границы земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:2224 и земельного участка с кадастровым номером 50:21:0090212:1133».

Как утверждает «Версия», фактически это означает снос этих корпусов. Администрация Ленинского района и ООО «Декор» вновь не согласились с этим решением и подали апелляцию. Апелляционный суд в ноябре 2018 года принимает решение назначить судебную экспертизу. Экспертизу проводит организация, предложенная администрацией района — центр по проведению судебных экспертиз и оценки «Практика». В экспертном заключении утверждается, что некоторые элементы корпусов 3 и 4 ЖКХ «Усадьба Суханово», а также некоторые коммуникации заходят за границы участка КФХ Никоновой на ту самую территорию с общей площадью менее 20 соток. Также эксперты центра делают вывод, что без сноса зданий невозможно исполнить требования истца.

При этом специалисты центра сразу предлагают другое решение, по-видимому, пишет «Версия», согласованное с администрацией района. Для участка Никоновой предлагается «изменить конфигурацию данного земельного участка, путем перераспределения с землями неразграниченной государственной собственности, находящимися в распоряжении органов местного самоуправления».

Дальнейшие судебные слушания по этому делу должны состояться в ближайшее время. Но, как показывает опыт предыдущих судов, решение будет приниматься непросто. Ведь, как пишет «Версия», в этих и во многих других судебных процессах интересы КФХ Никоновой представляет юрист Сергей Арутюнян, который многие годы был помощником депутата Госдумы Владислава Третьяка, а в 2006—2008 годах даже генеральным директором Федерации хоккея России.