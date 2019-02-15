Авиакомпанию «Якутия» продолжат поддерживать бюджетными деньгами

Якутск, , 10:28 — REGNUM В конце первого квартала 2019 года авиакомпания «Якутия» возобновит международные перелёты. Снятие ограничений сертификата эксплуатанта анонсировал председатель правительства республики Владимир Солодов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как написал премьер-министр региона в Instagram, в компании произошли серьёзные изменения: поменялся менеджмент, была проведена значительная оптимизация маршрутной сети, вводились новые технологические решения. С момента ограничения полётов авиакомпании за границу вернулся в строй один из самолётов Сухой Суперджет-100, в ближайшее время снова начнут летать ещё два аналогичных воздушных судна

«Получен Boing-737−700 для выполнения рейсов с учётом укороченной взлётно-посадочной полосы во время реконструкции аэропорта «Якутск». Точно могу сказать, что «Якутия» будет стабильно функционировать в ближайшие годы — мы будем и в будущем сокращать количество задержек и наладим комфортные перелёты, в конце первого квартала 2019 года будут возобновлены международные маршруты», — заверил Владимир Солодов.

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Он также сообщил, что руководство республики оказывает региональной авиакомпании серьёзную поддержку: деньги из бюджета перевозчик получал в 2018 году и ему снова приготовлены субсидии в 2019-ом.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация запретила авиакомпании «Якутия» выполнять международные рейсы. После того, как выяснила, что перевозчик нарушал максимальную продолжительность полётных смен экипажей, не выполнял техобслуживание воздушных судов в установленные сроки, несвоевременно заменял детали самолётов с ограниченным ресурсом и фальсифицировал производственно-техническую документацию.