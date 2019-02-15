Завод по производству гофрокартона построят на Ставрополье

Сочи, Краснодарский край, , 10:13 — REGNUM Завод по производству картона планируется построить на территории Ставропольского края. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2021 год. Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта было подписано губернатором Владимиром Владимировым и генеральным директором компании «Современная упаковка» Александром Букатиным 14 февраля на инвестиционном форуме в Сочи, сообщила пресс-служба губернатора.

Завод планируют построить в Невинномысске, на территории индустриального парка. Общий объем инвестиций оценивается в сумму около 500 миллионов рублей. В случае реализации проекта регион получит 160 новых рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум, который собрал более трех тысяч участников, в том числе представителей 200 иностранных компаний из 60 государств мира.