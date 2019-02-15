Индонезия и Евразийская комиссия подписали меморандум о сотрудничестве

Джакарта, , 10:08 — REGNUM Индонезия и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подписали меморандум о сотрудничестве для улучшения экономических отношений, сообщает Antaranews.

Соглашение было подписано министром торговли Индонезии Энггартиасто Лукитой и министром интеграции и макроэкономики ЕЭК Татьяной Валовой в Джакарте 14 февраля.

Министр Индонезии выразил надежду, что объем торговли между Индонезией и Евразией, который в настоящее время достиг 2,79 млрд долларов США, увеличится в два раза менее чем за пять лет.

По его словам, Евразийская экономическая комиссия, состоящая из пяти стран, а именно Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии, имеет большой рыночный потенциал для Индонезии.

Между тем Татьяна Валовая заявила, что в этом году может быть достигнуто расширение экономического сотрудничества.

«Мы очень серьезно относимся к деловому сотрудничеству с Джакартой», — заявила она, добавив, что Индонезия является одним из главных партнеров евразийской экономики.

Напомним, 14 февраля 2019 года в рамках визита делегации ЕЭК в Республику Индонезия состоялась также встреча с заместителем генерального секретаря АСЕАН по вопросам экономического сообщества Аладдином Рилло. Стороны обсудили Программу сотрудничества ЕЭК и АСЕАН на 2019−2020 годы.