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В курортной Ялте построят завод алюминиевых профилей

Экономика

Инвестор обещает создать не менее 400 рабочих мест с хорошей зарплатой

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 10:06 — REGNUM  В Ялте построят завод алюминиевых профилей мощностью до 18 тысяч тонн в год с ориентировочным объёмом инвестиций в 4,2 миллиарда рублей. Об этом ИА REGNUM 15 февраля сообщили в правительстве Крыма.

«Согласно подписанному соглашению между Совмином РК и ялтинской компанией «Современные фасадные системы», планируемый объём инвестиций ориентировочно составит 4 200 000 000 рублей. Срок реализации проекта — 4 года и 3 месяца», — отметили в правительстве Крыма.

Инвестор гарантировал создать не менее 400 рабочих мест с зарплатой не ниже среднего уровня по отрасли в Крыму.

Напомним, в конце 2018 года компания «Современные фасадные системы» выкупили на Южном берегу Крыма более 21 тысячи квадратных метров для создания первого на полуострове частного технопарка, в который помимо завода алюминиевых профилей, должны войти учебно-производственный курсовой комбинат в сфере энергосбережения в строительстве.

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