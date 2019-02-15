Из Дагестана в Азербайджан запустят новый поезд

Сочи, Краснодарский край, , 10:12 — REGNUM Запуск нового поезда между Махачкалой и Баку будет иметь для Дагестана важное экономическое значение. Кроме того, качественное, современное железнодорожное сообщение поспособствует развитию туризма в регионе. Об этом глава республики Владимир Васильев заявил в ходе встречи с гендиректором — председателем правления ОАО «РЖД» Олегом Белозёровым. Обсуждение перспектив сотрудничества состоялось 14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Дагестана.

Олег Белозёров отметил, что РЖД на сегодняшний день видит не только впечатляющие планы властей республики по развитию экономики и созданию комфортных условий для жителей региона, но и их реальные действия.

«Мы вместе с вами можем составить более удобное расписание для пассажиров, готовы исключительно быстро обновляться, чтобы быть не просто современными, а уже вместе с вами заглянуть в комфортное будущее. <…> Мы видим, что от вас идут предложения — очень интересные для железной дороги. Потенциал у вас очень большой», — констатировал генеральный директор-председатель правления ОАО «РЖД».

Участники обсуждения также отметили, что количество пассажирских перевозок в 2018 году в Дагестане увеличилось на 56% по сравнению с 2017 годом. Специалисты РЖД подчеркнули, что такую динамику роста не показал ни один другой регион России.

Напомним, в конце октября Владимир Васильев в ходе брифинга в прямом эфире сообщил, что Дагестан и Азербайджан свяжет постоянное железнодорожное сообщение.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года международный аэропорт Махачкалы и ассоциация туризма Азербайджана подписали меморандум о запуске прямого авиасообщения между столицей Дагестана и городом Баку. Предварительная договорённость была достигнута на девятом Российско-азербайджанском межрегиональном форуме.