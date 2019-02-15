Треть предпенсионеров надеются найти работу в случае увольнения

Москва, , 10:02 — REGNUM В России большинство граждан предпенсионного возраста (64%), работает. 34% их них рассчитывают найти равноценную работу в случае увольнения. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

При этом 57% предпенсионеров заявили, что невозможно или трудно будет найти равноценную работу в случае увольнения. 9% на смогли дать ответ.

Уверены, что их не уволят до наступления пенсионного возраста 65% граждан РФ старше 50 лет. 25% опрошенных затруднились ответить.

Мужчины менее уверены в работодателе, чем женщины: 19% считают увольнение вероятным, среди женщин — 9%

Опрос проведен в январе 2019 года. Опрошены 1 600 человек в возрасте 18 лет и старше в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Читайте также: В Пенсионном фонде дали советы гражданам РФ по увеличению пенсий

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве увеличили срок оказания помощи в трудоустройстве лицам предпенсионного возраста — она будет оказываться в течение пяти лет до выхода на пенсию, в том числе назначаемую досрочно.

Подробнее: Предпенсионерам Москвы увеличили срок помощи в поиске работы